هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.36% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.325 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 19653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 23628 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8226 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 5491 نقطة.