البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 19821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 23791 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 8299 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 5504 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5434 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تلقي طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لعدد 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 14 سبتمبر الماضي، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أضافت البورصة، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا، وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري طبقًا للمادة رقم 55 من قواعد القيد والشطب والمادة رقم 74 من الإجراءات التنفيذية لها.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وسبيد ميديكال عدد 550 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 250 ألف سهم، 1000 سهم، على التوال، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 1.025 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 100 ألف سهم، 446.5 ألف سهم، 12.7 ألف سهم، 150 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 350 ألف سهم، 1500 سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-رواد عدد 39.1 ألف سهم، 1.025 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 1.5 مليون سهم بسعر 0.66 جنيه بقيمة إجمالية 990 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 23.9% إلى 24%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، شراء المساهم عمرو محمد خالد المتولي سنبل عدد 155.6 ألف سهم بسعر 1.058 جنيه بقيمة إجمالية 164.6 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.95% إلى 5.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بريميير لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أيه كابيتال القابضة، بيع المساهم إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي عدد 1.6 مليون سهم بسعر 0.352 جنيه بقيمة إجمالية 563 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.005% إلى 4.828%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 36 ألف سهم بسعر 15.6889 جنيه بقيمة إجمالية 564.8 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.013% إلى 9.974%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع عدد 80.6 مليون سهم على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.275 دولار للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، على أن يتم السداد يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، وذلك على حاملي أسهم الشركة، وفقًا لنسبة مساهمتهم في رأس المال حتى نهاية جلسة يوم 24 أكتوبر.

في سياق منفصل أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، موافقة مجلس الإدارة على بيع معدات وآلات شركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة، وذلك في حدود مبلغ وقدره 20 مليون جنيه، والموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2022 على المساهمين بقيمة 299.7 مليون جنيه، يوزع في صورة كوبون نقدي بقيمة 0.428 جنيه، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.