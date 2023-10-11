مقتل ممرض فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالعجمى غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت منطقة الهانوفيل بالعجمي غرب محافظة الاسكندرية ، مقتل ممرض بمستشفى ناريمان، طعنًا بسكين خلال مشاجرة مع سائقين بمنطقة الهانوفيل، وذلك بسبب خلافات جيرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من مستشفى العجمى العام بوصول شخص مصاب بجروح وتوفى.

على الفور انتقل ضباط القسم إلى المستشفى، وتبين من الفحص وفاة المدعو "محمد.خ.ع" 32 سنة، ممرض بمستشفى ناريمان، مقيم بمنطقة الهانوفيل، وبحسب التقارير الطبية تبين إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس وجروح بالذراعين وكسر بقاع الجمجمة.

وكشفت التحريات حدوث مشادة بين المتوفي وكل من "م.ر.م" 33 سنة، سائق توكتوك، وشقيقه "أ.ر.م" 39 سنة، سائق، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على المجني عليه بسكين كبير وأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وجرى القبض على المتهمين والأداة المستخدمة "سكين"، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضرا بقسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.