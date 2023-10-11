مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الزراعى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه أثناء عبور طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية، حيث صدمته سيارة نقل ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي زمام مدينة بنها ونتج عنه مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.

على الفور انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعي مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي مكان الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.