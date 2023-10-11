مصرع سائق سقط بتروسيكل في رشاح بطوخ

القليوبية ـ إبراهيم سالم

لقى سائق مصرعه أثر سقوطه فى ترعة ميت كنانة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية ، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتصريح بالدفن، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الحادث وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط دراجة بخارية "تروسيكل" في رشاح قرية ميت كنانة دائرة المركز ووفاة قائدها.

فانتقلت قوة أمنية وتبين سقوط "تروسيكل" في رشاح قرية ميت كنانة أثناء سيره قيادة شخص يدعى "فايز ا س" 70 سنة، انحرف به إلى شاطئ الرشاح وانقلب في المياه مما أدى إلى مصرعه، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وتم رفع المركبة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق التى أمرت بدفن الجثة.