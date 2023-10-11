اليوم السابع
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مصرع طالب وإصابة كهربائى سقطا من على دراجة نارية ببنها بسبب السرعة الزائدة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:30 م
مصرع طالب وإصابة كهربائى سقطا من على دراجة نارية ببنها بسبب السرعة الزائدة سيارة إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى طالب مصرعه، وإصابة كهربائى، إثر سقوطهم من على دراجة نارية أثناء سيرهم بناحية قرية كفر العرب دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، اختلت عجلة القيادة بيده وسقطوا من أعلى الدراجة، وأحدثت إصابتهم التى أودت بحياة الأول وإصابة الثانى، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد باستقبال جثة طالب، واخر مصاب، جراء سقوطهم من على دراجة نارية بمنطقة كفر العرب دائرة المركز.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين مصرع "محمود ر ك"، 17 سنة، طالب، إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، وإصابة صديقه "محمد ش ع"، 19 سنة، كهربائى، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، وذلك أثناء استقلالهم دراجة نارية بناحية كفر العرب دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، وسقطا أرضا وحدثت إصابتهم.

 

جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


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