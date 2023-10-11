مصدر مصرى ينفى تحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ 10 أيام

نفى مصدر مصرى مسئول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن قيام مصر بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ 10 أيام.
مصدر مصرى ينفى تحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ 10 أيامالأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:29 ص
غزة - أرشيفية
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