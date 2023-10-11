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لاستيعاب المشروعات التنموية..

محافظ بورسعيد يشيد بجهود "القابضة" فى دعم خطة التوسع وتطوير محطات الصرف الصحى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:48 م
محافظ بورسعيد يشيد بجهود "القابضة" فى دعم خطة التوسع وتطوير محطات الصرف الصحى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أثناء استقبال رئيس شركة مياه القناة
بورسعيد محمد فرج

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أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتعاونها المثمر فى دعم خطة التوسع، وإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية ومعالجة مشكلات الصرف بالاحياء الأكثر كثافة.
 
جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء عصمت عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة، وذلك بديوان عام المحافظة، ولمناقشة مستجدات الأعمال حول مشروعات التعاون بين الشركة ومحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام.
 
ومن جانبه ناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، كافة الموضوعات المتعلقة بإنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجه انهاء المشروعات.
 
ومن جهة أخرى وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على أعلى مستوى، مشيدًا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة.
 
 
 
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أثناء استقبال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أثناء استقبال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

اللواء عاطف وجدى السكرتير العام أثناء مشاركته اجتماع محافظ بورسعيد
اللواء عاطف وجدى السكرتير العام أثناء مشاركته اجتماع محافظ بورسعيد
 
 
 
 

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محافظ بورسعيد يشيد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى



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