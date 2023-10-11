محافظ أسيوط يفتتح وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطرى

أسيوط-هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة إنتاج النيتروجين السائل بمديرية الطب البيطرى بأسيوط بتكلفة 7 ملايين جنيه، كما تفقد وصول بعض الأجهزة الطبية والمعدات البيطرية وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الوحدات البيطرية والمجمعات الزراعية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط ، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى السابق وعبداللطيف فضالة رئيس حى شرق أسيوط.

وتفقد المحافظ عقب الافتتاح وحدة انتاج النيتروجين السائل واستمع إلى شرح من الدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط لعمل ماكينة انتاج النيتروجين السائل وأهميته واستخداماته فى أعمال التلقيح الصناعى للحيوانات بتكلفة بلغت 7 مليون جنيه ليغطى احتياجات الوحدات البيطرية بعدد 7 إدارات بيطرية موزعة على قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى سد احتياجات الإدارات البيطرية بالمحافظات المجاورة لتصبح وحدة أسيوط مركز اقليمى لتوزيع النيتروجين السائل.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه بعض المعدات والأجهزة الطبية والمعدات البيطرية والتى تتكون من أجهزة سونار لاب توب، والتى تعتبر الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر ،وتستخدم لفحص وتشخيص الأمراض عند الحيوانات بالإضافة إلى عدد كبير من وحدات تخزين النيتروجين السائل وترمس أحجام مختلفة لحفظ الخصيبات "السائل المنوي" للحيوانات بالإضافة إلى ماكينات رش الحيوانات وتعقيمها ضد الحشرات والآفات المختلفة ومعدات وأدوات الجراحة والعمليات والميكروسكوبات وأجهزة الكشف عن المعادن داخل أمعاء الحيوانات ومعدات التعقيم وأجهزة التليقيح الصناعى للحيوانات والتى سيتم توزيعها على الوحدات البيطرية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم خلال الزيارة تسليم درع مديرية الطب البيطرى لمحافظ أسيوط تقديرًا لدوره فى دعم مشروعات حياة كريمة بالمحافظة كما كرم الوزير المحافظ الدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى والدكتور أيمن صبحى مدير ادارة الرعاية والعلاج وشئون الوحدات والدكتورة غادة جلال مدير إدارة الخدمات والدكتور ممدوح بدارى مدير المديرية السابق تقديرًا لجهودهم.

والتقى محافظ أسيوط خلال الزيارة قيادات مديرية الطب البيطرى والعاملين بها لاستعراض أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى فضلًا عن أهم المشروعات القومية والتنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة وطالب كافة العاملين بالتفانى فى العمل والنهوض بالوحدات البيطرية بالقرى والنجوع وتعظيم الاستفادة من الأجهزة والمكانات المتاحة بتلك الوحدات للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن تكثيف القوافل الطبية البيطرية بقرى ومراكز المحافظة تسهيلًا على المواطنين.

معلنًا المضى قدمًا فى تنفيذ جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وتم ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" .

ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.