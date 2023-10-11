تموين الإسكندرية: تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار بـ176 فرعا وإقامة معارض بجميع الأحياء

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة لمتابعة ما تم التوافق عليه بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن إجراءات مبادرة تخفيض السلع الغذائية الأساسية.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم وكيل تموين الإسكندرية، أن مديرية تموين الإسكندرية ،قامت ترتيبات وإجراءات تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية وذلك عن طريق الاتى: التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية لبحث اقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار السلع الأساسية من الزيوت والأرز والسكر والدواجن المجمدة وبيض المائدة ومنتجات الألبان، وذلك بنسب تصل إلى 25%وذلك خلال الأيام القادمة.

وأشار وكيل تموين الإسكندرية، أن منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية متمثلة فى فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية،والتى تبلغ نحو 176 فرع على مستوى المحافظة أسعار مخفضة للسلع الأساسية حيث تضخ كميات من السكر بسعر 20 جنيها للكجم فى عدد من 3 إلى 4 فروع فى كل حى من أحياء الإسكندرية طبقا للكميات المتوفرة و كذلك طرح زيوت سعر الزجاجة 800 ملل بسعر 40 جنيها كما تضح كميات من الأرز بأسعار 20 جنيها و22 جنيها للكجم معبأ حسب الصنف،وتعرض لحوم بلدى بسعر 240 جنيه للكجم و اللحوم السودانى بسعر الكجم 220 جنيها و لحوم مجمدة بسعر 170 جنيها للكجم و دواجن مجمدة بسعر الكجم 85 جنيها.

وواضح المهندس محمود القلش،معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، انه يتم التنسيق حاليا بين شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإثراء المبادرة.