"كان طالع ياكل عيش".. قاتل سائق التجمع يواجه مصيره أمام الجنايات

كتب أحمد حسني

أمرت النيابة العامة، بإحالة متهم بقتل سائق لسرقة سيارته بالإكراه في القطامية، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته بتهمة القتل العمد، بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم والشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه قام بالاتصال بأحد شركات النقل الخاصة عبر "أبلكيشن" الخاص بالشركة، وفور وصول السائق بالسيارة تم التحرك لمنطقة القطامية، وما أن وجد الطريق خالياً فان بخنق السائق حتى الوفاة، والاستيلاء على السيارة وفر هارباً.

وكان تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شاب خنق سائق وسرق سيارته بالإكراه بمنطقة القطامية.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.