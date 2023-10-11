اليوم السابع
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ضبط 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة بحملات أمنية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:52 ص
ضبط 64 ألف مخالفة مرورية متنوعة بحملات أمنية خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 64925 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

ضبط (16100) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (538) مخالفة السير بدون تراخيص، (6) مخالفات موقف عشوائى، (1202) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (14) مخالفة شروط التراخيص، (2) دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 


المرو

حمله مروريه

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