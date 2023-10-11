سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2270 جنيها للجرام وذلك بالتزامن مع تطورات جديدة في سوق الصاغة وارتفاع الطلب على المعدن الثمين.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2270 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيه

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وسجل الذهب في البورصة العالمية ارتفاع قبل أن يشهد بعض التراجع في ظل استمرار التوترات الحالية في الأسواق بسبب تصعيد عمليات العنف في بين حماس وإسرائيل بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالى التى دفعت الدولار إلى التراجع.

سجل الذهب الفورى أعلى مستوى فى أسبوع خلال جلسة اليوم عند المستوى 1865 ولار للأونصة قبل أن يتراجع بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 1858 دولار للأونصة.

يأتى هذا التراجع فى أسعار الذهب بعد ارتفاعه بشكل حاد خلال جلسة الأمس بنسبة 1.6% ليربح 29 دولار ويسجل أكبر ارتفاع يومى منذ خمسة أشهر، الأمر الذى حفز عمليات البيع لجنى الأرباح خلال جلسة اليوم، وفق التحليل الفنى لجولد بيليون.

تصاعد الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس تسبب فى زيادة المخاوف من تأثر إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، ليزيد هذا من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكى يوم أمس بنسبة 4.3% ليسجل أعلى مستوى عند 87.21 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل المخاوف من تأثر الامدادات من التوترات فى الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعمل على دعم معدلات التضخم وبالتالى تتأثر رؤية البنك الفيدرالي الأمريكي لمستقبل السياسة النقدية.