تجديد حبس عاطل متهم بسرقة عدادات المياه فى منشأة ناصر 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عدادات المياه في منطقة منشأة ناصر، وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة وزارة الداخلية ، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سباك- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عداد المياه الخاص بمحل سكنه، بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترف بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط كافة العدادات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.