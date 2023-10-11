"بسبب خلافات على حد الأرض".. تفاصيل حريق حظيرة ونفوق 5 رؤوس ماشية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من كشف تفاصيل نشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية الناصرية دائرة قسم شرطة قها، والتي أسفر عنها نفوق 5 رؤوس ماشية، ملك أحد المزارعين، حيث تبين أن وراء نشوب الحريق هو جار المجني عليه، حيث اضرم النيران بالحظيرة لوجود خلافات سابقة بينهم حول الحد الفاصل بالأرض الزراعية الخاصة بكلا منهما.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم ويدعي "عبد اللطيف ع ع"، 55 سنة، مزارع، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بحظيرة ماشية بقرية الناصرية التابعة لدائرة قسم شرطة قها، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، ولم ينتج عنه ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية الناصرية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالبوص، على مساحة 100 متر تقريبا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.