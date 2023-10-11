انقطاع الكهرباء عن غزة بشكل كامل.. ومسؤول فلسطيني يعلن القطاع منطقة منكوبة

كتب: أحمد جمعة

أعلن مسؤولون فلسطينيون في غزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود.

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع يتعرض لكارثة إنسانية وباتت مدينة غزة نقطة منكوبة سواء نتيجة الدمار الكبير أو بسبب الوضع الإنساني ما يمكن وصفه إبادة جماعية، مشيرا إلى أن عدد الشهداء بلغ 1055 شهيد و5184 جريح منهم 1029 مصابا و225 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مكتب الاعلام الحكومي في غزة خلال مؤتمر صحفي أن نسبة انشغال أسرة المستشفيات وصلت 100% والمستهلكات الطبية على وشك النفاذ،️ بلغ عدد النازحين قرابة الـ 250 ألف نازح توزعت في 75 مركز غيرهم آلاف لم يتسنى حصرهم لوجودهم لدى أٌقارب أو معارف، لافتا لارتكاب جيش الاحتلال 23 مجزرة تسببت في استشهاد 160 شخص جلهم من النساء والأطفال ومسحت عائلات منهم من السجل المدني لأحياء سكنية، دمار 75 مدرسة تعرضت للقصف و3 مدارس تم هدمها بشكل كامل، وتسبب باستشهاد 15 من الكوادر التعليمية وقرابة 300 طالب، تدمير 535 مبنى سكني بواقع 2152 وحدة هدم كلي و22300 وحدة بليغة منها 1209 وحدة غير صالحة للسكن، بينما تم تدمير 27 مقر حكومي، هدم جيش الاحتلال 10 مساجد وألحق دماراً بعشرات المساجد ودور العبادة منها 7 مساجد وكنائس أثرية قديمة.

طالب مكتب الإعلام الحكومي في غزة المجتمع الدولي لضرورة التدخل السريع لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال.

ودخلت معركة طوفان الأقصى يومها الخامس، باستمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الفصائل الفلسطينية، مع تواصل الرشقات الصاروخية، في وقت ارتفعت فيه حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل وإصابة 2900 آخرين.

وأكدت الإذاعة العامة الإسرائيلية في بيان لها أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل المعارك مع الفصائل الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات إسرائيلية ما يسمى بغلاف غزة من جهة أخرى.