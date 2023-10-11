المديريات التعليمية تحدد الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.. التفاصيل

كتب - محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية ، مسوغات التعيين للمقبولين بمسابقة الـ 30 ألف معلم ، بعد إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة، استعدادا للتعاقد معهم، وبدء تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث شملت الأوراق التالى:

- قرار المجلس الطبي.

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ( الذكور شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء ( الاناث ).

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.

- إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي .

- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية.

- أية مستندات أخرى تراها السلطة المختصة « استمارة 105، منحة ثلاثة أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103 طلب استخدام.