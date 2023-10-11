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المديريات التعليمية تحدد الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.. التفاصيل

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:38 م
المديريات التعليمية تحدد الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب - محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية، مسوغات التعيين للمقبولين بمسابقة الـ 30 ألف معلم، بعد إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة، استعدادا للتعاقد معهم، وبدء تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث شملت الأوراق التالى: 
 
- قرار المجلس الطبي.
 
- بطاقة الرقم القومي.
 
- صحيفة الحالة الجنائية.
 
- شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي.
 
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ( الذكور شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء ( الاناث ).
 
- إقرار الحالة الاجتماعية.
 
- إقرار الذمة المالية.
 
 - إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي .
 
- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية.
 
- أية مستندات أخرى تراها السلطة المختصة « استمارة 105، منحة ثلاثة أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103 طلب استخدام.
 
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات، سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
 
 

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