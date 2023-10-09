تفاصيل البرنامج التدريبى للشهادات الدولية للمعلمين

كتب ــ محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم عن أنه سيتم إطلاق البرنامج التدريبي للشهادات الدولية للمعلمين الشباب"، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل البرنامج التدريبى للمعلمين:

- اهتمامًا بالتدريب المهنى للمعلمين بصفة دائمة ومستمرة لمواكبة التطور الهائل فى العالم.

- المشروع يتضمن عدة مراحل ويطلق تحت عنوان "المعلمون الشباب".

- المرحلة الأولى تضم 600 معلم متدرب، من معلمي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

- سيتم اختيار المتدربين من المعلمين وفق معايير دولية منها التميز بالكفاءة، والقدرة على التغير والإلمام بالتكنولوجيا.

- يجب أن يتراوح عمر المعلم بين 30 إلى 45 عاما.

- أما بالنسبة للمدربين سيتم اختيارهم من المدربين المعتمدين المتميزين ليصلوا إلى 20 مدربا.

- الهدف الرئيسي للمشروع هو إكساب المعلمين الكفايات والمهارات اللازمة لعمليتى التدريس والتعلم.

- البرنامج سيضم 15 حقيبة تدريبية، تتضمن الأخلاقيات، المنظمات والسياسات التعليمية، أدوار المعلم ومسئولياته، الوعي بالمتعلم ومبادئ تعلمه، تحليل المحتوى والبيانات وتخطيط التعليم، الفاعلية في التدريس واستراتيجياته، قيادة المعرفة والتعلم الصفي، الإدارة والتفاعل الصفي، مصادر التعلم والبيئة التقنية، التغذية العائدة، التقويم الشامل والإلكتروني للتعلم، الانتباه والدماغ والإدراك، التعلم الذاتي والتفكير المنتج، الفئات الخاصة والدمج الشامل، صعوبات التعلم.