اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية بمصر: نصلى ليحفظ الله فلسطين وشعبها

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:27 م
الكنيسة الأسقفية بمصر: نصلى ليحفظ الله فلسطين وشعبها قداس كاتدرائية جميع القديسيين
كتب: محمد الأحمدى

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تصلى الكنيسة الأسقفية وعلى رأسها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية من أجل إقليم القدس ورئيس الأساقفة حسام ناعوم وكل القسوس والخدام وشعب الكنيسة في الأراضى المقدسة وقطاع غزة جراء الأحداث الحالية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن ثقته فى حكمة وتدبير الدولة المصرية تجاه الأشقاء في دولة فلسطين، إذ نصلى أن يعطى الله المعونة لكل أصحاب القرار فى المنطقة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت اليوم الأربعاء، استنفاد جميع أسرة المستشفيات والأدوية، مشيرة إلى أن المستهلكات الطبية في طريقها للنفاد مع تسجيل إصابة فى صفوف النساء والأطفال بغزة تقدر بنحو 60% من عدد المصابين الفلسطينيين.

دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها فى محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة (0) بنوعيه السالب والموجب.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلى، حيث كشفت عن استشهاد 974 شخصًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، وفقا لما جاء فى بيان صحفى لها.


الكنيسه الاسقفيه

كاتدرائيه جميع القديسين

فلسطين

احداث فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى



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