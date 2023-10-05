رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا بذكرى أكتوبر: الحرب التى غيرت التاريخ

كتب: محمد الأحمدى

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجموع المصريين بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له إن حرب أكتوبر المجيدة كانت الحرب التى غيرت التاريخ وأنتجت أبطالًا نفتخر بهم حتي اليوم لدفاعهم وحمايتهم للوطن، مضيفًا: هذا الاحتفال يؤكد مدى قوة الروح الوطنية بداخلنا.

وأكد رئيس الأساقفة إن الجيش المصري رغم مرور تلك السنوات مازال يتمتع بروح نصر أكتوبر ويقدم للوطن أبطالًا يدافعون عن الوطن.

وصلى رئيس الأساقفة أن يحفظ الله مصر وأن تظل روح النصر مستمرة في قيادة البلاد وتطورها.