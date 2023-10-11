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القابضة للكهرباء: مصر لديها إمكانيات هائلة بمجال الطاقة المتجددة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:30 ص
القابضة للكهرباء: مصر لديها إمكانيات هائلة بمجال الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد المحاسب محمد السيسي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مصر أصبحت مركزا هاما للطاقة بالنسبة لأفريقيا والعالم أجمعه، مؤكدا أن الطفرة التى شهدها قطاع الكهرباء المصري خلال الـ9 سنوات الماضية جعل الشبكة القومية للكهرباء من أقوى الشبكات بالعالم، سواء على مستوى الإنتاج أو النقل أو التوزيع.
 
وأضاف نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر لديها إمكانيات هائلة لا توجد مثلها بالعالم فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء حريصة على تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، والذى يصب فى النهاية لمصلحة المواطن.
 
وتابع نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن العالم كله أصبح يدعم مشروعات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، مضيفا أن هناك بعض الدول أصبحت تمنح المنتجات التى يتم تصديرها للخارج مميزات مالية إذا كانت تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال والاعتماد عليه.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

افريقيا

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