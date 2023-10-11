اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلى: "خطأ" وراء تقارير حول الاشتباه بـ"تسلل جوى" من لبنان

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:44 م
الجيش الإسرائيلى: "خطأ" وراء تقارير حول الاشتباه بـ"تسلل جوى" من لبنان الجيش الإسرائيلى
وكالات

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أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن "خطأ" كان وراء تقارير حول الاشتباه بـ"تسلل جوى" من لبنان، مستبعدا فرضية وقوع أى حادث كبير قرب الحدود، بحسب سكاى نيوز.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هجارى فى بيان متلفز: "لا يوجد إى إطلاق حتى هذه اللحظة من لبنان"، موضحا بشأن الانذار الذى تمّ إطلاقه سابقا "كان هذا خطأ نحقق فيه (...) سنتحقق إن كان عطلا فنيا أم خطأ بشريا".

وأظهر تطبيق خدمة التحذير فى حالات الطوارئ فى إسرائيل صدور تنبيهات فى أنحاء شمال إسرائيل للتحذير من هجوم بالطائرات.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن مقذوفات سقطت فى الشمال وأن طاقم تلفزيون رويترز شاهد منزلا يتعرض للقصف.

تأتى تلك الأنباء بعد أن أطلقت "حزب الله" صواريخ مضادة للدبابات صوب موقع عسكرى إسرائيلى فى وقت سابق، الأربعاء، وزعمت أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة جنود.

وأكد الجيش الإسرائيلى الهجوم غير أنه لم يعلق على الخسائر البشرية المحتملة، وقصف الجيش الإسرائيلى المنطقة التى انطلق منها الهجوم فى جنوب لبنان.


لبنان

الجيش الإسرائيلى

طوفان الأقصى

غزة



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