كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الأمم المتحدة، مقتل 11 شخصا من موظفينا في غزة، وفقا لخبرعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المستوطنين لديهم كل الإمكانات التى تُمكّنهم من الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، فى الوقت الذى يتقاعس المجتمع الدولى عن إصدار قرار واحد يدين دولة الاحتلال حتى اليوم.

وأوضح أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن يواصل الاتصالات الدولية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولى بتوفير ممر آمن لوصول الإمدادات الطبية والغذاء لغزة.

وأعرب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن شكره لمصر والأردن وكل الدول العربية، على مواقفها السياسية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه رغم كل الدمار والألم في قطاع غزة والأراضي المحتلة سيخرج الشعب الفلسطيني منتصرا.