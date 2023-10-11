أوقاف الشرقية: إحلال وتجديد 565 مسجدا وحصول 15 على اعتماد الجودة

الشرقية - إيمان مهني

استعرض الدكتور محمد حامد وكيل مدريرية أوقاف الشرقية ، أنه تم إحلال وتجديد 425 مسجدا بالجهود الذاتية، تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمحافظة، وكذلك إحلال وتحديد 140 آخرين، وفرش 1200 مسجد على نفقة الوزارة، مشيرا إلى اعتماد الجودة لأكثر من 15 مسجدا بمدن و مراكز المحافظة.

حول النشاط الدعوى، أكد أنه يوجد 127 مقرأة للقرآن الكريم تعقد بعد صلاة العصر بالمساجد بنطاق المحافظة، و5 مقارئ لمجلس كبار القراء، فضلا عن مقارئ الأئمة ومقرأه للسيدات الوعظات، كما يوجد ثلاث مراكز ثقافية، وعدد 2 قافلة دعوية كل شهر.

ذلك خلال الندوة التثقيفية بمحافظة الشرقية لعرض إنجازات محافظة الشرقية جهود أوقاف منذ عام 2014، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، وبحضور قيادات الدعوه بالمديرية، وأعضاء النواب عن اللجنة الدينية بمجلس النواب.