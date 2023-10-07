أوقاف الشرقية تنفذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة القنايات

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية أوقاف الشرقية ، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة القنايات، بمشاركة كوكبة من علماء الأزهر الشريف، وأوضح الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه نفذت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة القنايات، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف، وضمت القافلة بين أعضائها فضيلة الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكليه اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس وعضو اللجنه العليا للدعوة الإسلامية بالشرقية والدكتور محمد شحاتة رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والدكتور عبد الستار عبد البديع، ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب بمسجد النصر، لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.