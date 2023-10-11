أخبار البورصة اليوم الأربعاء 11-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-10-2023، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.325 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأوراسكوم المالية القابضة، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.



البورصة تربح 2 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية للاتصالات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.325 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 577.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.02%، والعرب على 5.87%، واستحوذت المؤسسات على 33.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.8 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 28.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 19653 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 23628 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8226 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 5491 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5429 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.40% ليغلق عند مستوى 1449 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

باكين أعلنت إدارة البورصة، عن تلقي طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لعدد 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 14 سبتمبر الماضي، والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أضافت البورصة، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا، وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري طبقًا للمادة رقم 55 من قواعد القيد والشطب والمادة رقم 74 من الإجراءات التنفيذية لها.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وسبيد ميديكال عدد 550 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 250 ألف سهم، 1000 سهم، على التوال، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 1.025 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 100 ألف سهم، 446.5 ألف سهم، 12.7 ألف سهم، 150 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 350 ألف سهم، 1500 سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-رواد عدد 39.1 ألف سهم، 1.025 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 1.5 مليون سهم بسعر 0.66 جنيه بقيمة إجمالية 990 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 23.9% إلى 24%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، شراء المساهم عمرو محمد خالد المتولي سنبل عدد 155.6 ألف سهم بسعر 1.058 جنيه بقيمة إجمالية 164.6 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.95% إلى 5.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بريميير لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أيه كابيتال القابضة، بيع المساهم إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي عدد 1.6 مليون سهم بسعر 0.352 جنيه بقيمة إجمالية 563 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.005% إلى 4.828%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 36 ألف سهم بسعر 15.6889 جنيه بقيمة إجمالية 564.8 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.013% إلى 9.974%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.



أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بإجماع عدد 80.6 مليون سهم على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.275 دولار للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، على أن يتم السداد يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، وذلك على حاملي أسهم الشركة، وفقًا لنسبة مساهمتهم في رأس المال حتى نهاية جلسة يوم 24 أكتوبر.