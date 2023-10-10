البورصة: تنفيذ صفقة على "الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية" بـ17 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة الوطنية الحديثة للصناعات الخشبية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 23 ألف سهم بقيمة 17 مليون جنيه، وصفقة على شركة يو بي أم للصناعات الدوائية بحجم تداول 45.1 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري بحجم تداول 291.9 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 584 ألف سهم بقيمة 30.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 38 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه، بعد شطب شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 448 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.89%، والعرب على 11.06%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 80.4 مليون جنيه، 521.3 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 19409 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 23178 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8124 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3611 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 5289 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1401 نقطة.