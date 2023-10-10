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الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من تحالف الأحزاب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:27 م
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من تحالف الأحزاب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية
كتب محمد الجالى - هند مختار

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لليوم الثالث على التوالي، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وفداً من تحالف الأحزاب المصرية.
 
كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الحملة، المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني له.
 
وخلال اللقاء رحب فوزي بالوفد وأعرب عن شكر وتقدير الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للوفد ولزيارته المقر، كما توجه بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمناً دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد للسيد المرشح، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات.
 
ومن جانبه، ذكر وفد تحالف الأحزاب المصرية، أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في كافة المحافظات والقرى، لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال حملة أطلقوها تحت عنوان"حملة وعي"، بما يحقق الصالح العام للدولة.
 
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (2)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (3)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (4)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (5)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (6)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (7)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (8)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (9)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (10)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (11)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (12)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (13)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (14)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (15)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (16)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (17)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (18)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (19)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (20)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (21)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (22)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (23)
 

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية (1)
 

 


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