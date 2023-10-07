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المستشار محمود فوزى ردا على اليوم السابع: سنتغلب على الشائعات بنشر الحقائق

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:10 م
المستشار محمود فوزى ردا على اليوم السابع: سنتغلب على الشائعات بنشر الحقائق هند مختار
كتب سمير حسنى - تصوير حسن محمد

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كشف المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن خطة الحملة في مواجهة الشائعات التي تطال الحملة في رده على "اليوم السابع" قائلا: " هذه ليست الحالة الأولى في أى بلد أن يخوض رئيس الجمهورية انتخابات لفترة قادمة، وسنتغلب على الشائعات بنشر الحقائق ، وسنعتمد على الشفافية والعلانية والالتزام بالقانون والدستور وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسنسارع دوما في التواصل مع وسائل الإعلام.

وأعرب المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى، عن أمله بالتزام الجميع بالضوابط المهنية والموضوعية، معلقا بالقول: "لا نريد أن نضطر لمواجهة أى موقف بإجراءات قانونية، لكن اذا اضطررننا إلى ذلك سنفعل والوقاية خير من العلاج.

 

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