4 مستندات لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تقدم المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة ضمن خدماتها للمواطنين، خدمة تقديم طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، شريطة إحضار مقدم الطلب الأوراق والمستندات التالية:

1- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

2- صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

3- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

وحددت محافظة الجيزة أسعار التصالح على الإشغالات التي يتم مصادرتها في قائمة تضم نحو 127 صنفًا من الإشغالات، تبدأ فيها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيها كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط وتصل إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء.

وضمت القائمة أسعار التصالح على حالات الإشغال الآتية: أرجوحة 700 جنيه، استاند شيبسى 50 جنيها، إعلان خشب أو حديد 50 جنيها، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه، باب خشب أو صاج 300 جنيه، باب أسانسير 400 جنيه، برميل خلاط 500 جنيه، بامب خرسانة 30000 جنيه، باور صوت 500 جنيه، برميل 150 جنيها، تاندة 200 جنيه، ترابيزة بلاستيك 30 جنيها، ترابيزة حديد 40 جنيها، ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيها، ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيها، تروسيكل 3 عجلة بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه، توك توك 2000 جنيه، ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه، حفار 30000 جنيه، خلاطة كبيرة 13000 جنيه، خلاطة نحلة 8000 جنيه، رسيفر 200 جنيه، سماعة ساوند 500 جنيه.