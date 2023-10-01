نائب رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات التخلف بكلية التمريض

أسوان - صلاح المسن

تفقد اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، امتحانات طلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة أسوان، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وذلك في إطار التيسير علي الطلاب.

وقال نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية، إنه يبلغ عدد طلاب التخلفات في مادة الطب النفسي 93 طالبا، وجاء انعقاد الامتحان اليوم بالحرم الجامعي بصحاري في مركز الاختبارات الإلكترونية وفقا للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، بعد أن تقدم الطلاب بتظلم للكلية، وتم عرض التظلم علي لجنة التظلمات التي قامت بفحص النتيجة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين، أن امتحانات الطلاب بكلية التمريض لجميع الفرق اختبارات الكترونيه وأن هذه المادة تمنح درجاتها بالكامل علي الامتحان التحريري فقط ولا مجال لتدخل العنصر البشري في النتيجة لتطبيق معايير الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.