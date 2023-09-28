جامعة أسوان: برامج تعليمية جديدة تتوافق مع رؤية مصر 2030 لربط الخريج بسوق العمل

أسوان - صلاح المسن

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة ورؤية جديدة ودعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضح ذلك جليا في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر والذي شاركت به جامعة أسوان ،وهذا ما لمسناه خلال تكريم اوائل الخريجين من جامعات مصر في مختلف التخصصات العلمية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان في" تصريحات صحفية" أن البرامج التعليمية ستشهد نقله نوعية من حيث ربط التعليم بسوق العمل ، مع ربط المناهج بسوق العمل العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها العالم بأثره.إضافة إلي تطوير منظومة البحث العلمي في مصر، وذلك من خلال ربط عملية البحث العلمي بقضايا ومعوقات التنمية المستدامة والشاملة بما يتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 .

وأشاد رئيس جامعة أسوان، بما أعلنه الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للجامعات من دعم صندوق تحيا مصر للمشروعات التعليمية، لبناء وإنشاء عدد من الجامعات التي تتواكب مع التطور الذي يشهده التعليم بمختلف الجامعات العالمية.