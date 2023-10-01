مواطن بالبحيرة: أناشد الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة لاستكمال الإنجازات.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

قال المهندس أحمد منازع سليمان مقيم بمدينة دمنهور بالبحيرة، إنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح فى ا لانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال خطة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أن صوته الانتخابى سيكون حتما للرئيس السيسى قائد مصر الكبير ، لأنه حقق إنجازات لم يحققها أحد غيرة من الرؤساء السابقين، وانتخاب الرئيس السيسى هو واجب وطنى، وذلك لاستكمال باقى المشروعات والمبادرات التى يستفيد منها ملايين المواطنين.

وأوضح منازع: "زى ماقلنا للريس انزل علشان تخلص مصر من اللى كانت فيه بنقوله لازم تترشح ياريس علشان تكمل انجازتك العملاقة.. ونقول مرة تانية أنزل ياريس واحنا معاك علشان مستقبل مصر".