مواطن بالبحيرة: أناشد الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة لاستكمال الإنجازات.. فيديو

قال المهندس أحمد منازع سليمان مقيم بمدينة دمنهور بالبحيرة، إنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال خطة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أن صوته الانتخابى سيكون حتما للرئيس السيسى قائد مصر الكبير ، لأنه حقق إنجازات لم يحققها أحد غيرة من الرؤساء السابقين، وانتخاب الرئيس السيسى هو واجب وطنى، وذلك لاستكمال باقى المشروعات والمبادرات التى يستفيد منها ملايين المواطنين.
وأوضح منازع: "زى ماقلنا للريس انزل علشان تخلص مصر من اللى كانت فيه بنقوله لازم تترشح ياريس علشان تكمل انجازتك العملاقة.. ونقول مرة تانية أنزل ياريس واحنا معاك علشان مستقبل مصر".
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