اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطن بالبحيرة: أناشد الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة لاستكمال الإنجازات.. فيديو

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:30 م
مواطن بالبحيرة: أناشد الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة لاستكمال الإنجازات.. فيديو المهندس أحمد منازع سليمان مقيم بمدينة دمنهور
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس أحمد منازع سليمان مقيم بمدينة دمنهور بالبحيرة، إنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال خطة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أن صوته الانتخابى سيكون حتما للرئيس السيسى قائد مصر الكبير ، لأنه حقق إنجازات لم يحققها أحد غيرة  من الرؤساء السابقين، وانتخاب الرئيس السيسى هو واجب وطنى، وذلك لاستكمال باقى المشروعات  والمبادرات التى يستفيد منها ملايين المواطنين.
 
وأوضح منازع: "زى ماقلنا للريس انزل علشان تخلص مصر من اللى كانت فيه بنقوله لازم تترشح ياريس علشان تكمل انجازتك  العملاقة.. ونقول مرة تانية أنزل ياريس واحنا معاك علشان مستقبل مصر".
 

انتخابات رئاسية

محافظة البحيرة

الرئيس السيسى

انتخاب الرئيس

دمنهور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة