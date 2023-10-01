شاب أسيوطى: أطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال إنجازاته.. فيديو

قال محمد جلال محمد أحد مواطنى مدينة أسيوط الجديدة، إنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة استكمالا للمشروعات والإنجازات التى قام بها، فضلا عن إنجازاته التى لم يفعلها أى رئيس من قبل فى هذه المد الزمنية القصيرة.

وأضاف محمد جلال أنه مذهول من حجم الإنجازات التى تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازها فالمشروعات القومية الكبيرة التى ملأت محافظات مصر تؤكد اهتمامات الرئيس بكل محافظات مصر، وحياة كريمة التى أصبحت إشعاع نور فى كل محافظات مصر، والعاصمة الإدارية التى تجعل أى مواطن يفخر بجمال الدولة المصرية، وما وصلنا إليه من تقدم.

‏وأكد محمد جمال أن ملايين المصريين سيقفون إلى جانب الرئيس فى الانتخابات القادمة ردا للجميل، ويعلمون كيف حافظ هذا الرجل على الدولة المصرية.