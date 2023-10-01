اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

شاب أسيوطى: أطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال إنجازاته.. فيديو

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:51 م
شاب أسيوطى: أطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال إنجازاته.. فيديو محمد جلال محمد مواطني مدينة أسيوط الجديدة
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد جلال محمد أحد مواطنى مدينة أسيوط الجديدة، إنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة استكمالا للمشروعات والإنجازات التى قام بها، فضلا عن إنجازاته التى لم يفعلها أى رئيس من قبل فى هذه المد الزمنية القصيرة.

وأضاف محمد جلال أنه مذهول من حجم الإنجازات التى تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازها فالمشروعات القومية الكبيرة التى ملأت محافظات مصر تؤكد اهتمامات الرئيس بكل محافظات مصر، وحياة كريمة التى أصبحت إشعاع نور فى كل محافظات مصر، والعاصمة الإدارية التى تجعل أى مواطن يفخر بجمال الدولة المصرية، وما وصلنا إليه من تقدم.

‏وأكد محمد جمال أن ملايين المصريين سيقفون إلى جانب الرئيس فى الانتخابات القادمة ردا للجميل، ويعلمون كيف حافظ هذا الرجل على الدولة المصرية

 


الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تأييد الرئيس

انتخابات مصر

محافظة أسيوط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة