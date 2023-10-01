اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:00 ص
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى شرطة الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ثاني أيام عيد العرش اليهودي الـ "سوكوت".

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين الفلسطينيين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع ثاني أيام عيد العرش اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة. 

 


شرطة الاحتلال الإسرائيلى

المسجد الاقصى

فلسطين

القدس



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