محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلى لقرية نشأ بنبروه

الدقهلية فريق المحافظات

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة، وجاء ذلك فى القرار رقم 582 لسنة 2023، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم (1) المنعقـدة بتـاريخ 1/3/2023، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن اعتماد المخطـط التفصيلى لعدد (1) قرية بمركز ومدينة نبروه وذلك طبقًا للمخطط الا ستراتيجى العـام لتلك القرية، وقررنا

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقرية نشا التابعة للوحدة المحلية بقريـة نـشا.

مركز ومدينة نبروه طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرية.

مـادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصـ ة بـالمخطط التفـصيلى طبقًـا للأسـس.

والاشتراطات التالية، الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة .

المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد علـى مفتـاح الخريطـة حسب الطبيعة كما هى مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعـروض الـشوارع المـذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع ، وطبقًا لقيود الارتفاعات.

-3 الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيط ية الموجـودة بـالمخطط التفـصيلى.