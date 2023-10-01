اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 أكتوبر 2023

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:44 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 أكتوبر 2023 بصل - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 349 لسنة 2023 بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم الأحد 1 اكتوبر 2023.
 
وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أعلن أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من  اليوم الأحد 1 أكتوبر  وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء. 
 
وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس  الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

البصل

صادرات البصل

حظر تصدير البصل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة