الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 أكتوبر 2023

كتب إسلام سعيد

نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 349 لسنة 2023 بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم الأحد 1 اكتوبر 2023.

وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أعلن أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من اليوم الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.