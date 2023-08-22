9 نصائح للتخلص من حموضة المعدة.. أبرزها تناول الطعام ببطء مع 5 وجبات يوميا

كتبت فاطمة ياسر

حموضة المعدة من أكثر الأعراض المزعجة، وهي منتشرة بين الأشخاص، و تتسبب في شعور بالألم في المعدة و الإرهاق والتعب وعدم القدرة على تناول الطعام، وأيضا عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وفي هذا السياق، قدم التقريرالمنشور عبر موقع "healthline"، مجموعة من النصائح المهمة لمرضي الحموضة، ومنها:

1- عدم تناول الأطعمة المشبعة بالدهون لأنها تزيد من إفراز الدهون بها وبالتالي تتسبب في تفاقم الأعراض.

2- تجنب تناول الطعام والذهاب للنوم، فينصح بتناول الطعام و بعده بساعتين الذهاب للنوم.

3- تقسيم الوجبات إلي 5 وحبات يوميا، فهذا يساعد علي الحد من الإصابة بالحموضة.

4- تجنب تناول الطعام سريعا، لأنه غني بالعديد من الحيل المسببة بألم المعدة وزيادة الشعور بالحموضة.

5- الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة، و استبدلها بالفضفاضة، لان هذا يساعد علي تقليل الشعور بالألم المعدة.

6-الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تساعد علي الشعور بالألم المعدة، كالبصل و المنبهات كالشاي و القهوة.

7- تجنب تناول الأطعمة الحمضية كالطماطم.

8- الإكثار من تناول الماء

9- التخلص من الوزن الزائد يجنبك الشعور بحموضة المعدة.

وأشار التقرير، علي ضرورة الإكثار من تناول الماء لأنها تساعد علي تقليل الشعور بالحموضة، والإكثار من تناول الحليب والزبادي و العسل، لانهم يساعد على تخفيف الحموضة.