اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:48 م
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9 نصائح للتخلص من حموضة المعدة.. أبرزها تناول الطعام ببطء مع 5 وجبات يوميا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:00 م
9 نصائح للتخلص من حموضة المعدة.. أبرزها تناول الطعام ببطء مع 5 وجبات يوميا حموضة المعدة
كتبت فاطمة ياسر

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حموضة المعدة من أكثر الأعراض المزعجة، وهي منتشرة  بين الأشخاص، و تتسبب في شعور بالألم في المعدة و الإرهاق والتعب وعدم القدرة على تناول الطعام، وأيضا عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي. 
 
وفي هذا السياق، قدم التقريرالمنشور عبر موقع "healthline"، مجموعة من النصائح المهمة لمرضي الحموضة، ومنها: 
 
1-   عدم تناول الأطعمة المشبعة بالدهون لأنها تزيد من إفراز الدهون بها وبالتالي تتسبب في تفاقم الأعراض.
 
2- تجنب تناول الطعام والذهاب للنوم، فينصح بتناول الطعام و بعده بساعتين الذهاب للنوم. 
 
3- تقسيم الوجبات إلي 5 وحبات يوميا، فهذا يساعد علي الحد من الإصابة بالحموضة. 
 
4- تجنب تناول الطعام سريعا، لأنه غني بالعديد من الحيل المسببة بألم المعدة وزيادة الشعور بالحموضة. 
 
5- الابتعاد عن ارتداء  الملابس الضيقة، و استبدلها بالفضفاضة، لان هذا يساعد علي تقليل الشعور بالألم المعدة. 
 
6-الابتعاد عن تناول  الأطعمة التي تساعد علي  الشعور بالألم المعدة، كالبصل و المنبهات كالشاي و القهوة. 
 
7-  تجنب تناول الأطعمة الحمضية كالطماطم. 
 
8- الإكثار من تناول الماء  
 
9-  التخلص من الوزن الزائد يجنبك الشعور بحموضة المعدة. 
 
وأشار التقرير، علي ضرورة  الإكثار من تناول الماء لأنها تساعد علي تقليل  الشعور بالحموضة، والإكثار من تناول الحليب والزبادي و العسل، لانهم يساعد على تخفيف الحموضة. 
 
 

الحموضة

تجنب الحموضة

التخلص من الحموضة



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