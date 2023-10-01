اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى تسجل 29 درجة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:12 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى تسجل 29 درجة حالة الطقس في الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس حارا نهارا رطب في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم، والعظمى 29 درجة، والصغرى تسجل 22 درجة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.
 
الطقس المتوقع علي محافظة الإسكندرية اليوم
الطقس المتوقع علي محافظة الإسكندرية اليوم

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في الإسكندرية
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

طقس الإسكندرية ودرجات الحراره اليوم
طقس الإسكندرية ودرجات الحراره اليوم

طقس محافظة الإسكندرية. اليوم
طقس محافظة الإسكندرية. اليوم

 


حالة الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة