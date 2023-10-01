اليوم السابع
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الأرصاد: غطاء سحابى الآن وأجواء معتدلة مع بدء العام الدراسى

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:01 ص
الأرصاد: غطاء سحابى الآن وأجواء معتدلة مع بدء العام الدراسى حالة الطقس
كتبت - مرام محمد - تصوير : دينا رومية

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، تشهد البلاد انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجة مئوية)، لتكون الأجواء خلال هذا الأسبوع خريفية بامتياز.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى تواجد غطاء سحابى الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، منوهة إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.
 
وقالت الهيئة إنه من المتوقع اليوم الأحد فرص لسقوط أمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
واليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية:
 
-القاهرة الكبرى والوجه البحرى  31 درجة مئوية.
-السواحل الشمالية 29 درجة مئوية.
-جنوب سيناء 38 درجة مئوية.
-شمال الصعيد 34 درجة مئوية.
-جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.
 
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