ضبط 3 أطنان دقيق فاخر و20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ،عن ضبط 3 طن دقيق فاخر بأحد المخابز السياحية بمركز ومدينة الباجور مجهول المصدر، والتحفظ على 20 طن أسمدة زراعية بأحد محال تجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بناحية اسطنها بدون مستندات دالة على مصدرها، وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام 18576 ، 18676 .

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها اليوم الأحد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المقررة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين تمكنت من تحرير 179 محضر تمويني متنوع ما بين 89 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 90 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية جهودهم المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وذلك على الأرقام 2174037 -2174039 ، بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.