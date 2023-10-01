رئيس مياه المنوفية يتابع ميدانيًا سير العمل بفرع سرس الليان

المنوفية – محمود شاكر

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس طارق زغلول رئيس فرع الشركة بسرس الليان، سير العمل بالفرع ضمن جولاته الميدانية لمتابعة ما يتم من أعمال داخل الأفرع التابعة للشركة.

شملت الجولة، تفقد بيارة الصرف الصحي للمحطة الرئيسية رقم 1 التابعة للفرع وأشاد بالجهد المبذول من العاملين بالمحطة من حيث الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة المطلوبة وأعمال التطهير للبيارة.

واجتمع نجيب، بالعاملين بمركز خدمة العملاء للوقوف على طبيعة سير العمل وكذلك التنسيق بشأن اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات للارتقاء بنسب التحصيل وبجميع الخدمات المقدمة للمواطنين .

وذكر نجيب، أن الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين تتمثل في (خدمات فحص وإصلاح عداد وغلق مياه وتغيير اسم المشترك، وخدمات تعاقدات مياه شرب وصرف صحى، خدمات تلقى الشكاوى التجارية والفنية، فضلاً عن خدمة تغيير بالانتفاع وخدمة تغيير عداد تالف وخدمة الفحص وتبليغ قراءة وخدمة تغير نشاط وتصفية اشتراك بالإضافة إلي خدمة تحصيل الفواتير ومقايسات مياة الشرب والصرف الصحى .

وأكد نجيب، على التواصل الدائم والمستمر مع رؤساء الأفرع والمحطات للوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والاستفادة من الاستثمارات التي تقوم الدولة بضخها في البنية التحتية وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء .