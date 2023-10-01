اليوم السابع
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ضبط ومصادرة شاحنات بالوادى الجديد محملة بالتمور لتهربها من سداد الرسوم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:42 م
ضبط ومصادرة شاحنات بالوادى الجديد محملة بالتمور لتهربها من سداد الرسوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم اليوم الأحد، ضبط ومصادرة شاحنتين مخالفتين محملتين بالتمور، خلال خروجهما من مركز بلاط، أثناء محاولة لتهريب المحصول دون سداد الرسوم المقررة.
 
وقررّ المحافظ مضاعفة قيمة التحصيل كغرامة، ومنح مكافأة للقائمين على عملية الضبط، مشددًا على إحكام الرقابة على كافة مخارج ومداخل المحافظة من خلال منظومة المراقبة الإلكترونية؛ للتصدي بكل حسم لأي ممارسات مخالفة.
 
وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة التحلي بالالتزام وسداد مستحقات الدولة؛ تفاديًا للتعرض للعقوبة.
 
 

 


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