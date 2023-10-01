ضبط ومصادرة شاحنات بالوادى الجديد محملة بالتمور لتهربها من سداد الرسوم

وقررّ المحافظ مضاعفة قيمة التحصيل كغرامة، ومنح مكافأة للقائمين على عملية الضبط، مشددًا على إحكام الرقابة على كافة مخارج ومداخل المحافظة من خلال منظومة المراقبة الإلكترونية؛ للتصدي بكل حسم لأي ممارسات مخالفة.

وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة التحلي بالالتزام وسداد مستحقات الدولة؛ تفاديًا للتعرض للعقوبة.