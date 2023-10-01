بالبالونات والشيكولاتة.. مدارس الوادى الجديد تستقبل تلاميذها فى أول يوم دراسى

الوادى الجديد - فريق المحافظات

استقبلت مدارس محافظة الوادي الجديد نحو 70 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، بالبالونات والشيكولاتة والهدايا فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس المحافظة وسط أجواء من البهجة وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، حيث انتظم الطلاب في طابور الصباح بحضور قيادات القطاع على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، وقام المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتوزيع الحلوى والشيكولاتة على تلاميذ رياض الأطفال أثناء قيامه بمجموعة من الجولات الميدانية لمتابعة انتظام العمل في أول يوم دراسى، مشددا على عدم وجود أي مشكلات والعمل على تذليلها على الفور.

وشهدت مدارس المحافظة أجواء احتفالية فى أول يوم دراسي تضمنت تنظيم حفلات إستقبال الطلاب الجدد وخاصة رياض الأطفال تضمنت مراسم استقبال بالبالونات والحلوى وعزف الموسيقى الترحيبية والتزم الطلاب والطالبات بالزى المدرسى الموحد وسط إجراءات تنظيمية وتأمين لمداخل وأبواب المدارس.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة، انتظام الدراسة فى 475 مدرسة على مستوى المحافظة بجاهزية تامة حيث جرى الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية و خطط الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة وتوفير الأجواء المناسبة الجاذبة للطلاب مع تقديم كافة سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى.

وأوضح مدير التعليم أنه وجه بالالتزام بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات بشكل فورى مشيداً بجهود مدارس المحافظة من أجل زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ( المدارس الخضراء ) والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين .

وأفاد مدير التعليم بالمحافظة أنه تم التأكيد على التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات مشددا على تكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات و الإهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم.