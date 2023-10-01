رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بالمعاهد.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انتظمت الدراسة بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية ، بالمراحل التعليمية المختلفة، وتفقد الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، سير الدراسة بمجمع الصفا الابتدائى وفتيات الاعدادى والثانوى، ومجمع السمران الابتدائي وفتيات الاعدادى، للاطمئنان على سير اليوم الدراسي والالتزام بجميع التعليمات الخاصة بحضور المعلمين والطلاب، وتحضير الدروس، وتوزيع المناهج الدراسية، والكتب الدراسية.

وتابع محمد عبدالعظيم، المدير العام بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، سير الدراسة بمعهد العريش الجديد رياض الأطفال والابتدائي، ومعهد بنين وفتيات العريش الاعدادى الجديد، من حيث الفصول الدراسية للتأكد من تواجد جميع المعلمين، والالتزام بالتحضير وشرح المناهج منذ اليوم الأول للدراسة.

ووجه رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية التهنئة للطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالعام الدراسي الجديد، وحثهم علي الجد والاجتهاد، مشيرا إلي انه تم توفير نخبة من أفضل المعلمين والمعلمات لطلاب الأزهر الشريف، وقامت إدارة المعاهد التي بدأت الدراسة بها اليوم بالترحيب بالطلاب وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم احتفالا ببدء العام الدراسي.