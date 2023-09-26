منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن استعداد معاهدها لاستقبال العام الدراسى الجديد

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت الإدارة المركزية لـ منطقة شمال سيناء الأزهرية انتهاء جاهزيتها لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2023-2024 م.

وأكد الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن الفترة الأخيرة شهدت جهدا كثيفًا لتجهيز المعاهد للعام الدراسى الجديد، وتذليل كافة العقبات والصعوبات لافتا أن جميع الإدارات التعليمية أكدت جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة داخل الحجرات الدراسية، والمعامل المختلفة، وعمل الصيانة اللازمة لدورات المياه، وتعقيم الخزانات.

كما اعتمد الشيخ محمد سعد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، حركة الانتدابات والتنقلات الداخلية للمعلمين بمعاهد شمال سيناء الأزهرية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ تفعيلا لسد العجز فى التخصصات المختلفة، والتقى شيوخ ومديري الإدارات التعليمية (الشيخ زويد، العريش، بئر العبد التعليمية، الوسط)، لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد.

وتناول الاجتماع التأكد من انتهاء أعمال الصيانة لدورات المياه بمعاهد المنطقة كافة، و وصول الكتب الدراسية والمناهج، ومناقشة خطة الإدارة لمتابعة المعاهد بجميع المراحل المختلفة خلال الدراسة، والخروج بمقترحات لمتابعة المعاهد ميدانيا وحتى انتهاء الفصل الدراسي الأول.‏

كما ناقش الاجتماع مشكلة عجز المعلمين والتنسيق بين جميع المراحل لسد العجز، فضلا عن المتابعة الجادة للتدريبات والمشروعات المكلفين بها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، و رصد احتياجات الإدارات والمعاهد استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وبدوره تفقد محمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية ، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الإنشاءات الجديدة لمجمع الجولف التعليمى الأزهرى بالعريش.

وتابع أعمال البناء والتشييد الجارية بالمجمع (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) للبنين، والفتيات، وإجراءات البدء في مشروع مجمع معاهد "السبيل" بالعريش (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) للبنين، والفتيات، و الملعب الرياضي المتعدد الملحق بالمعهد بحي السبيل، وذلك بعد تسليم الموقع للجهة المنفذة.

كما تفقد سير العمل بإدارة الشيخ زويد التعليمية، وتابع عددا من المعاهد للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، مثنيًا على استعدادات المعاهد، موجهًا بضرورة سرعة إنهاء الصيانة اللازمة قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتقى عددًا من أولياء الأمور بمعهد أبو طويلة الإعدادي الثانوي، وعقد معهم اجتماعًا موسعًا استمع فيه عن بعض المشكلات التى تواجه أولادهم، كما ناقش العديد من الموضوعات المهمة والتى تخص العملية التعليمية وزيادة أعداد المعاهد بالقرى العائدة فى مدينة الشيخ زويد، واعدًا إياهم بتذليل كافة المعوقات وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم بشكل فورى.

وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، الإنشاءات الجديدة للمعاهد الأزهرية على أرض شمال سيناء، بينها الإنشاءات لمجمع بنين الروضة الاعدادى الثانوى بقرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد، والانشاءات الجديدة لمجمع معاهد الجولف الأزهرى بحى الزهور بالعريش، لافتا أن مجمع معاهد الجولف قديما طالته يد الإرهاب الغاشم وقامو بتدمير المجمع بالكامل، وبعد استقرار الأوضاع الأمنية بدأت التنمية من جديد، وينطلق شريان الحياة للمعاهد الأزهرية حتى تتسلح بسلاح العقل والمعرفة والتنمية وحب الوطن.