دراسة: صعود السلالم يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%

إيناس البنا

هل تنزعج أو تمل من صعود الكثير من السلالم، سواء فى منزلك أو عند ركوب المترو؟ لا تنزعج فصعود هذه السلالم قد ينقذ حياتك، وفقا لدراسة جديدة من جامعة تولين الأمريكية، بل وقد يكون أفضل من المشي آلاف الخطوات يوميًا.

ووفقا لموقع جريدة "newyork post" الأمريكية، وجد باحثون طبيون أن صعود الدرج 50 درجة على الأقل يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب - بما في ذلك مرض الشريان التاجي أو السكتة الدماغية - بنسبة 20٪.

وقال المؤلف المشارك للدراسة: "تعد الفترات القصيرة من صعود الدرج وسيلة فعالة من حيث الوقت لتحسين اللياقة القلبية التنفسية، حيث تسلط هذه النتائج الضوء على المزايا المحتملة لصعود الدرج كإجراء وقائي أولي لأمراض القلب والأوعية الدموية".

أيضا أظهرت الأبحاث أن صعود السلالم قد يكون أفضل من المشي آلاف الخطوات يوميًا.

ولاختبار فوائد صعود السلالم، قام الفريق بتحليل البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو مستودع ضخم للمعلومات الصحية ونمط الحياة التي تم جمعها من أكثر من 458000 شخص بالغ.

وحسبت الدراسة مدى تعرض الأشخاص للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بناءً على تاريخهم العائلي وعوامل الخطر المحددة وعادات نمط الحياة وتكرار صعود الدرج، وتابع الباحثون المشاركين لمدة 12.5 سنة في المتوسط.

وجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين يصعدون بانتظام 50 درجة يوميًا - حوالي خمس مجموعات من السلالم - لديهم خطر أقل بنسبة 20٪ تقريبًا للإصابة بأمراض القلب، حيث إن صعود الدرج يتطلب استخدام المزيد من العضلات، بالإضافة إلى بعض التوازن والمهارات الحركية الإجمالية، وحتى تمرين السلم القصير يعمل على تقوية عضلات ،مثل الأرداف والعضلات الرباعية وأوتار الركبة، بالإضافة إلى العضلات في القلب.