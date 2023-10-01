جامعة أسوان ضمن الفئة الأولى عالميًا فى البحث العلمى بتصنيف التايمز البريطاني

أسوان- صلاح المسن

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، أن نتائج تصنيف التايمز البريطاني أكدت في نسختها الجديدة لعام 2024، تميزا عالميا لجامعة أسوان في مؤشر جودة البحث العلمي، حيث جاءت جامعة أسوان في المركز 427 على مستوى الجامعات العالمية في مؤشر جودة البحث العلمي.

كما جاءت جامعة أسوان في الفئة 801-1000 في التصنيف العام، وجاءت في ذات الفئة جامعات (الأزهر، الإسكندرية، القاهرة، دمياط، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة).

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على مكتب التصنيف الدولي، في" تصريحات صحفية" أن جامعة أسوان أظهرت للعام الخامس على التوالي تميزا عالميا في التصنيف الدولي.

وأوضح عرابي أن نسخة هذا العام من التصنيف شهدت تغييرات ومراجعات جوهرية في منهجية التصنيف. ورغم تلك المراجعات التي بدورها أثرت على مختلف الجامعات، وجامعة أسوان ليست استثناء، الا ان جامعة أسوان حافظت على توجدها ضمن جامعات الفئة الأولى ضمن أفضل 500 جامعة في المركز 427 في مؤشر جودة البحث العلمي ،ورغم التفوق والتميز في مؤشر جودة البحث العلمي الا ان هناك بعض التراجع في التصنيف العام لعدة أسباب أهمها التنافسية العالمية، وتحديث منهجية ومعايير التصنيف لتنتقل من 13 معيار الى 18 لتشمل معايير جديدة يعتبرها المصنف انها أكثر شفافية وشمولية ومتوازنة. على سبيل المثال معيار قوة الأبحاث Research Strength يتم حساب تأثير الإستشهادات FWCI بعد استبعاد نسبة أعلى 25% من الأبحاث الأكثر استشهادا من مجموع الأبحاث المنشورة لمؤسسة ما، ليتم حساب نسبة 75% المتبقية للأبحاث الأكثر استشهادا، وذلك لقياس قوة إجمالي البحوث المنشورة واستبعاد تأثير مجموعة من الأبحاث ذات الاستشهادات المرتفع للغاية.

وأوضح "عرابي" أن ذلك التميز العالمي في مؤشر جودة البحث العلمي لم يكن ليتحقق لولا تفاني باحثي وعلماء جامعة أسوان، الذين أدى التزامهم الثابت إلى هذا الإنجاز الرائع. ويجب أن نعمل باستمرار على تحسين التصنيف العام.

ويأتي هذا التصنيف بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم تفوق الجامعات المصرية" والذي شهد تكريم فخامة الرئيس لأوائل الخريجين لا سيما أوائل خريجي جامعة أسوان.

ووجه عرابي التهنئة إلى الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعلماء وباحثي جامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وموظفي وطلاب وجميع منتسبي جامعة أسوان.

وأعرب مصطفى جندي، مدير مكتب التصنيف الدولي، عن ثقته في مكانة جامعة أسوان. وسلط الضوء على الإنجاز الاستثنائي للعام الخامس على التوالي. وصرح أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة حيث انه يوجد خمسة من علماء جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في تخصصاتهم العلمية. وأن منهجية WUR 3.0 الجديدة، استندت الى 18 مؤشر أداء (بدلا من 13 في السابق) تمت معايرتها بعناية في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة والتعاون الدولي.

من الجدير بالذكر أن مكتب التصنيف الدولي يعمل على دراسة المعايير المختلفة والمستحدثة بعناية وتقديم الدراسات والمقترحات لتعزيز مكانة الجامعة والعمل على تحسين التصنيف الدولي.

وتظل جامعة أسوان ملتزمة بتعزيز بيئة بحثية مزدهرة، بيئة تمكن العلماء في مختلف التخصصات، وتعزز الابتكار، وتساهم بشكل كبير في المشهد الأكاديمي العالمي.