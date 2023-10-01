اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مدارس الوادى الجديد تستقبل نحو 70 ألف طالب فى أول يوم دراسى.. صور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:19 ص
مدارس الوادى الجديد تستقبل نحو 70 ألف طالب فى أول يوم دراسى.. صور التلاميذ

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استقبلت مدارس محافظة الوادي الجديد، نحو 70 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، بالورود والهدايا فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس المحافظة وسط أجواء من البهجة وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، حيث انتظم الطلاب في طابور الصباح بحضور قيادات القطاع على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، وقام المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمجموعة من الجولات الميدانية لمتابعة انتظام العمل في أول يوم دراسي مشددا على عدم وجود أي مشكلات والعمل على تذليلها على الفور.
 
وأكد مدير التعليم بالمحافظة على انتظام الدراسة فى 475 مدرسة على مستوى المحافظة بجاهزية تامة حيث جرى الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية و خطط الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة وتوفير الأجواء المناسبة الجاذبة للطلاب مع تقديم كافة سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى. 
 
وأوضح مدير التعليم أنه وجه بالالتزام بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات بشكل فورى مشيداً بجهود مدارس المحافظة من أجل زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ( المدارس الخضراء ) والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين .
 
وأفاد مدير التعليم بالمحافظة أنه تم التأكيد على التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات مشددا على تكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات و الإهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم. 
 
الاذاعه المدرسيه فى أول يوم دراسي بالوادى الج
الاذاعه المدرسيه فى أول يوم دراسي بالوادى الج

المدارس الخضراء بالوادى الجديد
المدارس الخضراء بالوادى الجديد

انتظام طلاب المدارس فى أول يوم بالوادى الجديد
انتظام طلاب المدارس فى أول يوم بالوادى الجديد

بالونات وهدايا فى إستقبال الطلاب
بالونات وهدايا فى إستقبال الطلاب

جانب من تحية العلم
جانب من تحية العلم

جانب من تحية العلم_1
جانب من تحية العلم_1

جانب من جولات وكيل التعليم
جانب من جولات وكيل التعليم

طابور الصباح فى احدى مدارس الوادي الجديد
طابور الصباح فى احدى مدارس الوادي الجديد

فصول رياض الأطفال بالوادى الجديد
فصول رياض الأطفال بالوادى الجديد

فصول رياض الأطفال بمدارس باريس الوادي الجديد
فصول رياض الأطفال بمدارس باريس الوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد الفصول
وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد الفصول

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد الفصول_1
وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد الفصول_1
 

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