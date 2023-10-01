انطلاق حملة تحصين الأغنام والماعز بالدقهلية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، بداية من اليوم الأحد، أول أكتوبر 2023 ولمدة شهر، جاء ذلك بناء علي ما عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

وأشار "مختار" إلى أن الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبه كما أشار "مختار" الي تضافر جهود كافة الاجهزة وتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الاغنام والماعز للمبادرة بالتحصين للحفاظ عليها من الأمراض.

ومن جانبه أوضح "وكيل والوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية" ان الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الاغنام والماعز (فقط)،.بمراكز والمدن والقري والاسواق والكمائن الحدودية، وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر، والعمل علي تنميتها باعتبارها داعم أساسي للاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، و في إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.